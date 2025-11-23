Эрдоган напомнил Макрону о дипломатических возможностях по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что для прекращения конфликта на Украине и достижения мира необходимо использовать все возможности дипломатии. Его слова приводит РИА Новости.

Лидеры провели переговоры в ЮАР, где пребывают в ходе участия в саммите лидеров G20.

«Наш президент отметил важность сохранения перемирия в Газе и доставки гуманитарной помощи в регион, а также подчеркнул, что формула прочного мира заключается в двухгосударственном решении и что Турция прилагает все усилия для его достижения», — сообщили в канцелярии турецкого лидера.

Эрдоган напомнил, что для прекращения вооруженного столкновения между Украиной и Россией нужно использовать все возможности дипломатии. Он подчеркнул, что Турция будет продолжать прилагать усилия для того, чтобы стороны конфликта встретились на основе мирных переговоров.

Незадолго до этого турецкий лидер сообщил, что намерен поговорить по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, а после этого он планирует созвониться с американским лидером Дональдом Трампом.

На этой неделе он назвал важным возобновление стамбульского переговорного процесса между Россией и Украиной. Турецкий президент отметил, что власти страны приняли у себя три раунда переговоров, в ходе которых удалось обсудить перемирие и военные вопросы.

Ранее была названа причина внезапной поездки Зеленского в Турцию.