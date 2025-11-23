В Германии назвали план Трампа по Украине «предательством»

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине предательством, предупредив о последствиях его реализации для Европы. Об этом сообщает Tagesspiegel.

По его словам, Европа должна сделать все возможное, чтобы изменить «этот навязанный мир». В противном случае Украина и Европа рискуют потерять внешнюю и внутреннюю стабильность, считает Габриэль.

Планы администрации президента США Дональда Трампа будут иметь далеко идущие последствия для европейцев, считает экс-глава МИД ФРГ.

«Этот план равнозначен предательству всего, что определяло наши трансатлантические отношения до сих пор», — сказал Габриэль.

На днях американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который якобы был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план украинскому президенту Владимиру Зеленскому в четверг в письменной форме.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева, о чем с самого начала говорил Зеленский.

Ранее Мерц дал совет Трампу по поводу урегулирования конфликта на Украине.