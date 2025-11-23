На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц дал совет Трампу по поводу урегулирования конфликта на Украине

Мерц: великие державы не могут завершать конфликты над головами вовлеченных стран
Gregorio Borgia/AP

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликты не могут заканчиваться великими державами «над головами вовлеченных стран», имея в виду план президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал n-tv.

«Войны не могут заканчиваться великими державами над головами вовлеченных стран, – подчеркнул Мерц.

По его словам, в вопросе урегулирования нужно согласие Украины и Европы. Канцлер считает, что то, как закончится конфликт, будет иметь последствия для безопасности континента.

На днях американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который якобы был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план украинскому президенту Владимиру Зеленскому в четверг в письменной форме.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева, о чём с самого начала говорил Зеленский.

Ранее Макрон призвал «пересмотреть» мирный план Трампа.

