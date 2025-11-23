Сторонники Украины задумались над заменой разведпомощи со стороны США

Союзники украинской стороны обсуждают, как восполнить пробел в предоставлении разведывательных данных Киеву, если американская сторона откажется передавать ей эту информацию. Об этом в интервью Politico сообщил исполняющий обязанности руководителя инновационной программы НАТО DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) Джеймс Аппатурай.

По его словам, возможности американской стороны в сфере разведки уникальны и полностью заменить их пока невозможно. При этом он напомнил, что есть варианты, «доступные любой стране, которые были недоступны или о которых не задумывались еще несколько лет назад».

Аппатурай допустил, что частично закрыть пробелы можно за счет коммерческих сервисов и национальных спутниковых программ. Он предложил расширить доступ Киеву к снимкам, сделанным спутниками финской ICEYE. По данным журналистов, компания сотрудничала с армией Польши, Нидерландов, Финляндии и Португалии, а с 2022 года начала передавать данные Украине.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Украина опасается, что США могут лишить ее разведданных в случае отказа принять план президента Дональда Трампа по Украине.

Трамп также говорил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому придется одобрить план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Зеленский оценил шансы «дожать» Украину по мирным переговорам.