СМИ: США могут прекратить делиться с Украиной разведданными

WSJ: Киев может лишиться разведданных и оружия, если откажется от плана Трампа

Украина опасается, что США могут лишить ее разведданных в случае отказа принять план президента Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Президент Трамп дал Украине неделю на то, чтобы согласиться на это предложение, после чего Украина и ее союзники опасаются, что может прекратиться важная поддержка, включая обмен разведданными и оружием», — говорится в сообщении издания.

Трамп заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому придется одобрить план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Ранее Зеленский оценил шансы «дожать» Украину по мирным переговорам.