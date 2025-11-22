На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что Украине стоит принять его мирный план

Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому придется одобрить план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Трампа, у Вашингтона есть способ добиться мира в российско-украинском конфликте.

«Ему (Зеленскому. - «Газета.Ru») придется его одобрить», — отметил американский президент.

Он добавил, что Киеву следовало бы «действовать быстрее».

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц позвонил президенту Трампу и обсудил с ним американский план по урегулированию ситуации на Украине.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус назвал разговор «доверительным и обстоятельным». По его словам, Мерц согласовал с Трампом «дальнейшие шаги на уровне советников».

Корнелиус добавил, что канцлер намерен проинформировать европейских партнеров о содержании беседы.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа. Он включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. По данным Financial Times, чиновники на Украине раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили о намерениях Трампа достичь мира на Украине до конца года.

