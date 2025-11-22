Трамп заявил, что Украине стоит принять его мирный план

Трамп заявил, что Зеленскому придется одобрить план США по урегулированию

Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому придется одобрить план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Трампа, у Вашингтона есть способ добиться мира в российско-украинском конфликте.

«Ему (Зеленскому. - «Газета.Ru») придется его одобрить», — отметил американский президент.

Он добавил, что Киеву следовало бы «действовать быстрее».

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц позвонил президенту Трампу и обсудил с ним американский план по урегулированию ситуации на Украине.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус назвал разговор «доверительным и обстоятельным». По его словам, Мерц согласовал с Трампом «дальнейшие шаги на уровне советников».

Корнелиус добавил, что канцлер намерен проинформировать европейских партнеров о содержании беседы.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа. Он включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. По данным Financial Times, чиновники на Украине раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили о намерениях Трампа достичь мира на Украине до конца года.