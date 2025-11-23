Путин посетит Киргизию

Путин примет участие в саммите ОДКБ в Бишкеке на следующей неделе

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит Киргизию, где примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Также в планах президента на следующей неделе — международные контакты и телефонные переговоры. В графике главы государства также встреча с участниками конгресса молодых ученых.

О планах Путина приехать в Киргизию ранее сообщала пресс-служба Кремля.

В сентябре на фоне введения Британией санкций против некоторых киргизских компаний глава Киргизии Садыр Жапаров подчеркивал, что Бишкек выполнял и будет выполнять свои международные обязательства, но не может жертвовать интересами граждан и экономическим развитием страны, поэтому не прекратит экономическое сотрудничество с Россией.

Ранее Путин заявлял, что Киргизия является одним из главных партнеров России.