Киргизия не может отказаться от экономического сотрудничества с Россией

Президент Жапаров: Киргизия не может отказаться от сотрудничества с Россией

У Киргизии нет возможности отказаться от экономического сотрудничества с Россией. Об этом сообщил глава республики Садыр Жапаров на Общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, цитирует его пресс-служба президента Киргизии.

Он обратил внимание, что некоторые страны Евросоюза, несмотря на санкции, продолжают работать с Россией.

«Как это назвать? Есть поговорка: «Прежде чем требовать что-то от других, будь сам примером». Вы требуете, чтобы мы не сотрудничали с Россией, а сами активно развиваете с ней торгово-экономические связи», — добавил президент Киргизии.

Жапаров напомнил, что его страна покупает российские нефть, газ, пшеницу и другие продукты питания, которые крайне необходимы для развития экономики Киргизии. Это является основной причиной того, что отказаться от сотрудничества с Россией невозможно, добавил он.

По словам Жапарова, Бишкек выполнял и будет выполнять свои международные обязательства, но не может жертвовать интересами граждан и экономическим развитием страны.

20 августа Великобритания добавила в антироссийский пакет санкций киргизские компании Grinex, Tengricoin, Old vector, ООО «Капитал Банк Центральной Азии» и его директора, гражданина Киргизии Кантемира Чалбаева.

