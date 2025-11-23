Представитель Трампа назвал «позерством» отказ Киева признавать потерю территорий

Спецпосланник президента США Кит Келлог во время интервью телеканалу Fox News назвал позерством слова представителя Украины в ООН Христины Гайовишин о том, что Киев никогда не признает потерю территорий и не пойдет на ограничение численности своей армии.

«Я думаю, им нужно позерствовать перед своим народом», — высказал свою точку зрения Келлог.

21 ноября Гайовишин на заседании Совета Безопасности ООН заявила, что Украина получила мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта и готова «конструктивно работать» над ним. Однако, как указала Гайовишин, в этом документе есть «непоколебимые красные линии» для Киева. В их числе сокращение численности ВСУ, территориальные уступки и невозможность вступить в НАТО.

Также представитель Украины отметила, что Киев не признает потерянные в ходе боев территории российскими. Кроме того, Украина не желает делать русский язык еще одним официальным языком в стране, добавила дипломат.

Новый мирный план США по конфликту на Украине включает 28 пунктов. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что президент Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил о выборе Украины между потерей достоинства и ключевого партнера.