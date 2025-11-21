На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский: для Украины наступил один из самых тяжелых моментов истории

Зеленский заявил о выборе Украины между потерей достоинства и ключевого партнера
true
true
true

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен внести правки в мирный план президента США Дональда Трампа, чтобы в нем были «честь и достоинство украинцев». Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас для страны наступил один из самых тяжелых моментов истории.

«Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски», — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что «жизнь без свободы, достоинства и справедливости» важна для украинцев, поэтому он будет отстаивать национальные интересы и искать конструктивные решения с партнером.

«Будем предлагать конструктивные варианты на те вещи, которые нас не устраивают. Не дадим России говорить, что мы не хотим мира», — добавил Зеленский, отметив, что ему важно, чтобы в этих 28 пунктах была сохранена «честь и достоинство украинцев».

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее США пригрозили Украине из-за мирного плана.

