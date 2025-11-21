На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Киев не согласился с некоторыми пунктами плана Трампа

Представитель Украины при ООН: Киев не согласен с рядом пунктов плана Трампа
Eduardo Munoz/Reuters

Украина не согласна с рядом пунктов плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Россией. Об этом заявила представитель республики при ООН Христина Гайовишин, передает издание «Страна.ua».

Во время заседания Совета Безопасности ООН Гайовишин подтвердила, что Украина получила план Трампа и готова «конструктивно работать» над ним, но есть «непоколебимые красные линии», которые Киев не готов переходить.

В частности, по словам дипломата, Украина не согласится на какие-либо ограничения своего права на самооборону или численность и возможности вооруженных сил, а также не потерпит посягательства на свой суверенитет, включая суверенное право выбирать альянсы для вступления, например НАТО.

Гайовишин также призвала для начала прекратить огонь по линии фронта, после чего начинать мирные переговоры. Она напомнила, что план Трампа предусматривает остановку огня после договоренностей по конфигурации линии фронта, то есть вывода ВСУ из Донбасса.

При этом представитель Украины отметила, что Киев не признает потерянные в ходе СВО территории. Кроме того, Украина не желает делать русский язык еще одним официальным языком, добавила дипломат.

Украинский депутат Алексей Гончаренко 20 ноября опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ назвали сроки завершения конфликта на Украине при усилиях Запада.

Переговоры о мире на Украине
