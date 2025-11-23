Сенатор Грэм заверил, что Украина останется «суверенной нацией»

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм на своей странице в соцсети Х написал, что президент США Дональд Трамп в ходе мирного урегулирования конфликта Москвы и Киева добьется того, что Украина «станет свободной, суверенной нацией».

«Я уверен, что президент Трамп, стремясь к миру в российско-украинской войне, будет добиваться этого, оказывая давление на обе стороны. Но, в конечном счете, он добьется того, что Украина станет свободной, суверенной нацией, способной защитить себя от будущей агрессии», — написал Грэм.

На днях американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который якобы был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план украинскому президенту Владимиру Зеленскому в четверг в письменной форме.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева, о чём с самого начала говорил Зеленский.

Ранее Арестович предупредил, что «россияне останавливаться не собираются».