Арестович предупредил, что «россияне останавливаться не собираются»

Global Look Press

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович на фоне коррупционного скандала и разговоров о возможной смене власти призвал задуматься над тем, «что делать с фронтом, который сыпется». Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Остановить его [падение фронта] можно только экстраординарными мерами, а способных на это в высшем военно-политическом руководстве Украины на сегодня нет. Вот это ключевой вопрос, а вовсе не демонтаж зеленого режима. Зеленского ослабят, Ермака уберут, сделают новую коалицию и правительство», — написал Арестович.

Он задался вопросом, как все это поможет фронту. По его мнению, нужно «резко ужесточать мобилизацию и делать армию, развернутую лицом к солдату». В противном случае «сколько не мобилизуй – разбегутся».

Политик призвал к структурным изменениям в самой армии, причем «предельно жестко и в кратчайшие сроки». Арестович мотивировал это тем, что «россияне останавливаться не собираются».

До этого президент РФ Владимир Путин заявлял, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

