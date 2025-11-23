В Раде предрекли украинцам тяжелую зиму без воды из-за коррупционного скандала

Жители Украины рискуют остаться без воды предстоящей зимой из-за коррупционного скандала и проблем с водоснабжением. Об этом заявил член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк в эфире телеканала «Новини.LIVE».

«Или украинцы останутся без воды и без водоотведения, или нам придется водоканалы эти банкротить», — сказал он.

Депутат оценил состояние украинских водоканалов как критические. При этом он отметил, что государство не принимает никаких решений на этот счет и не хочет брать на себя ответственность за сохранение водоканалов.

До этого президент Финляндии Александр Стубб рассказал о разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским, который признался, что предстоящая зима будет для Украины «очень тяжелой». По словам Стубба, Зеленский дал понять, что украинцев ждут проблемы с электричеством из-за атак российских военных по критически важной энергетической инфраструктуре.

О том, что жители Украины рискуют столкнуться с блэкаутом этой зимой, заявляла и депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. По ее словам, украинцам стоит готовиться к отключениям электричества и тяжелой зиме.

Ранее СМИ заявили об угрозе переворота на Украине.