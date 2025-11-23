На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ заявили об угрозе переворота на Украине

Welt: Зеленский может не пережить столкновения с националистами из-за коррупции
true
true
true
close
Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может не пережить конфликта с ультранационалистами, которые недовольны коррупционными скандалами и неудачами на фронте. Об этом заявил корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве.

По его словам, глава украинского государства «не может так просто исправить» дисбаланс в своей политике.

«И это может привести к серьезным беспорядкам, столкновениям с националистами и ультранационалистами, и вопрос в том, переживет ли Зеленский подобное в политическом плане», — сказал журналист.

Он отметил, что лидер Украины должен внимательно отнестись к тому, в какой тяжелой ситуации он находится, учитывая неудачи ВСУ на фронте.

«Таким образом, ситуация для украинского президента крайне сложная», — подытожил Ваннер.

Накануне на Майдане в Киеве начались протесты, собравшиеся потребовали арестовать главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Протестующие пообещали выходить на Майдан каждую субботу в полдень до тех пор, пока Ермак «не окажется за решеткой». Участники митинга также призвали сограждан провести аналогичные акции у зданий областных администраций.

В ноябре на Украине разгорелся скандал, в котором фигурировали имена Зеленского и бизнесмена Тимура Миндича, соратника украинского лидера, совладельца студии «Квартал 95». Речь идет об обвинительном заключении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу о коррупции.

В заключении НАБУ говорилось о том, что Миндич осуществлял «преступную деятельность» при содействии тогдашнего министра обороны Рустема Умерова в плане освоения средств Минобороны предприятиями бизнесмена. Миндич также воспользовался «наличием дружеских отношений с президентом Украины Зеленским В.А.», значилось в соответствующем документе.

Ранее в США допустили, что Зеленскому помогут сбежать с Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
