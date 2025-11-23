В США заявили о детализации мирного плана Трампа по Украине по многим трекам

Келлог заявил, что идет детализация плана США по Украине по многим трекам

Детализация мирного плана США по Украине идет по многим трекам. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог.

Он отметил, что план нужно прорабатывать, чтобы добавить чуть больше определенности.

«Думаю, президент Трамп сделает это. Его команда сделает это. Это усилия на многих треках», — заявил Келлог.

До этого спецпредставитель президента США отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может совершить визит в США для обсуждения плана Вашингтона по урегулированию украинского конфликта.

21 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что Киев должен согласиться на американский мирный план до 27 ноября.

На днях издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план Зеленскому в четверг в письменной форме.

