Спецпредставитель Трампа заявил о возможном визите Зеленского в США

Келлог не исключил визит Зеленского в США для обсуждения мирного плана Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский может совершить визит в США для обсуждения плана Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог.

Он назвал данный план «хорошим». По словам спецпредставителя американского лидера, в документе есть «вещи», которые необходимо «упорядочить и несколько лучше разъяснить, но мы почти [пришли] к этому».

«Думаю, когда Зеленский приедет в Соединенные Штаты, что он, вероятно, сделает, хотя гарантии нет, будет шанс, что этот план сочтут хорошим», — сказал Келлог.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Киев должен согласиться на американский мирный план до 27 ноября.

На днях издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план Зеленскому в четверг в письменной форме.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева, о чем с самого начала говорил Зеленский.

Ранее Зеленский согласился сотрудничать с США по мирному плану Трампа.