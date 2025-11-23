На Украине признали возможность роста коррупции в стране

Украинские чиновники в разговоре с американскими аудиторами признали, что масштабные международные средства, направленные на восстановление страны, могут привести к еще большему росту коррупции. Об этом говорится в отчете счетной палаты США (GAO), с которым ознакомилось РИА Новости.

«Представители правительства Украины <…> сообщили нам, что поступающие в страну средства на восстановление приведут к росту коррупции», — говорится в документе.

По данным GAO, с 2022 по 2024 год США выделили на восстановление Украины более $56 млрд, а общий объем международных кредитов и грантов к декабрю 2024-го превысил $130 млрд. В отчете подчеркивается, что из-за множества системных проблем и пробелов в законе Украина до сих пор не может обеспечить надежный контроль за расходованием средств, поступающих от других стран, и предотвратить коррупцию.

До этого украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что киевские власти заморозили расследование по делу о коррупции в сфере энергетики, в котором фигурирует соратник и «кошелек» президента Владимира Зеленского Тимур Миндич. По словам блогера, в дело вмешалась посол ЕС на Украине Катарина Матернова. Он подчеркнул, что европейские кураторы «украинских грабителей», которые занимались мародерством во время войны, боятся, что НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) выйдет на них. Шарий отметил, что со временем вся ситуация с коррупцией «сойдет на нет» и это, по его мнению, «тотальная мерзость».

Ранее СМИ заявили об угрозе переворота на Украине.