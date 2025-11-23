На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине признали возможность роста коррупции в стране

Киев в контактах с аудиторами США не исключил рост коррупции в стране
true
true
true
close
Стрингер/РИА Новости

Украинские чиновники в разговоре с американскими аудиторами признали, что масштабные международные средства, направленные на восстановление страны, могут привести к еще большему росту коррупции. Об этом говорится в отчете счетной палаты США (GAO), с которым ознакомилось РИА Новости.

«Представители правительства Украины <…> сообщили нам, что поступающие в страну средства на восстановление приведут к росту коррупции», — говорится в документе.

По данным GAO, с 2022 по 2024 год США выделили на восстановление Украины более $56 млрд, а общий объем международных кредитов и грантов к декабрю 2024-го превысил $130 млрд. В отчете подчеркивается, что из-за множества системных проблем и пробелов в законе Украина до сих пор не может обеспечить надежный контроль за расходованием средств, поступающих от других стран, и предотвратить коррупцию.

До этого украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что киевские власти заморозили расследование по делу о коррупции в сфере энергетики, в котором фигурирует соратник и «кошелек» президента Владимира Зеленского Тимур Миндич. По словам блогера, в дело вмешалась посол ЕС на Украине Катарина Матернова. Он подчеркнул, что европейские кураторы «украинских грабителей», которые занимались мародерством во время войны, боятся, что НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) выйдет на них. Шарий отметил, что со временем вся ситуация с коррупцией «сойдет на нет» и это, по его мнению, «тотальная мерзость».

Ранее СМИ заявили об угрозе переворота на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами