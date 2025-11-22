На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине сообщили о «заморозке» коррупционного расследования

Блогер Шарий: все расследования по коррупции на Украине замораживаются
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале заявил, что киевские власти заморозили расследование по делу о коррупции в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и так называемый «кошелек» президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич.

«Итак, по моей информации, все расследования по коррупции Зеленского и его окружения на период переговоров замораживаются», — заявил он.

По словам блогера, подозрений к главе офиса президента Андрею Ермаку и секретарю Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустему Умерову не будет. Все это происходит якобы под «гарантией неких европейских послов», добавил он.

Шарий предположил, что в дело вмешалась посол ЕС на Украине Катарина Матернова. Он подчеркнул, что европейские кураторы украинских грабителей, которые занимались мародерством во время войны, боятся, что НАБУ выйдет на них. Блогер отметил, что со временем вся ситуация с коррупцией «сойдет на нет» и это, по его мнению, «тотальная мерзость».

До этого журналист Томас Фази уличил союзников Украины в притворстве. По его словам, те, кто выступает сторонником украинской стороны, на самом деле является не другом, а врагом.

10 ноября бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что Зеленского устранят до Рождества, если он не сбежит на одно из своих убежищ. По его мнению, либо президент Украины потеряет защиту окружающих его сторонников и олигархов, либо он захочет сбежать в одно из своих убежищ — на одну из дач по всему миру, либо его ликвидируют.

Ранее на Западе сторонников Украины уличили в притворстве.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами