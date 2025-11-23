На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Британский премьер призвал брата Карла III дать показания по делу Эпштейна

Стармер: экс-принцу Эндрю нужно дать показания в Конгрессе США по делу Эпштейна
Pool/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что брат короля Соединенного Королевства Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, лишенный титула принца из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, должен дать показания в Палате представителей Конгресса США. Об этом сообщает газета The Mail on Sunday.

«В конечном счете это решение должен принять он. Но моя общая позиция состоит в том, что если у вас есть релевантная информация, то вам нужно быть готовым поделиться ею», — сказал глава британского правительства на полях саммита Группы двадцати в ЮАР.

30 октября стало известно, что Карл III лишил принца Эндрю всех титулов и почестей, а также принял решение выселить его из королевской резиденции. Кроме того, монарх официально уведомил брата о необходимости отказаться от аренды особняка «Ройал Лодж» и переехать в другое частное жилье. Давление на принца Эндрю связано с обвинениями в связях с Эпштейном.

6 ноября газета Washington Post сообщила, что демократы из комитета по надзору палаты представителей США попросили Маунтбеттен-Виндзора дать показания против Эпштейна.

Ранее британские СМИ рассказали о связи Эпштейна с Елизаветой II.

