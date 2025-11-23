Британские СМИ рассказали о связи Эпштейна с Елизаветой II

В письмах, связанных с делом скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, есть информация, что в числе его клиентов была королева Великобритании Елизавета II. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на опубликованные электронные письма по делу Эпштейна.

По данным журналистов, в одном из примерно 23 тысяч документов по делу Эпштейна, обнародованных конгрессом США на прошлой неделе, содержится запись, в которой нобелевский лауреат по физике Мюррей Гелл-Ман заявил, что у него создалось впечатление, будто среди клиентов Эпштейна могла быть и «королева Англии».

Как уточняет издание, в опубликованных материалах приводятся заявления Гелл-Мана о том, что Эпштейн якобы оказывал финансовые услуги Елизавете II. Газета обращает внимание, что в своей книге 1994 года ученый упоминал полученную от Эпштейна финансовую поддержку. Кроме того, в 2003 году он участвовал в подготовке сборника поздравлений для финансиста, а в 2011-м, согласно документам, присутствовал на мероприятии на его частном острове. Имя Гелл-Мана также фигурировало в адресной книге близких знакомых Эпштейна.

Издание также обратило внимание на утверждения о том, что брат действующего короля Великобритании Карла III — Эндрю, позже лишенный титула принца, — приглашал Эпштейна и его сообщницу Гислейн Максвелл на празднование дня рождения Елизаветы II в 2000 году в Виндзорском замке.

В Букингемском дворце отказались комментировать эти данные.

20 ноября президент США Дональд Трамп подписал закон, который предписывает министерству юстиции в течение 30 дней рассекретить полный комплект материалов федерального расследования в отношении Эпштейна.

