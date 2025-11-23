На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Британские СМИ рассказали о связи Эпштейна с Елизаветой II

Daily Express: Эпштейн мог оказывать услуги королеве Великобритании Елизавете II
close

В письмах, связанных с делом скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, есть информация, что в числе его клиентов была королева Великобритании Елизавета II. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на опубликованные электронные письма по делу Эпштейна.

По данным журналистов, в одном из примерно 23 тысяч документов по делу Эпштейна, обнародованных конгрессом США на прошлой неделе, содержится запись, в которой нобелевский лауреат по физике Мюррей Гелл-Ман заявил, что у него создалось впечатление, будто среди клиентов Эпштейна могла быть и «королева Англии».

Как уточняет издание, в опубликованных материалах приводятся заявления Гелл-Мана о том, что Эпштейн якобы оказывал финансовые услуги Елизавете II. Газета обращает внимание, что в своей книге 1994 года ученый упоминал полученную от Эпштейна финансовую поддержку. Кроме того, в 2003 году он участвовал в подготовке сборника поздравлений для финансиста, а в 2011-м, согласно документам, присутствовал на мероприятии на его частном острове. Имя Гелл-Мана также фигурировало в адресной книге близких знакомых Эпштейна.

Издание также обратило внимание на утверждения о том, что брат действующего короля Великобритании Карла III — Эндрю, позже лишенный титула принца, — приглашал Эпштейна и его сообщницу Гислейн Максвелл на празднование дня рождения Елизаветы II в 2000 году в Виндзорском замке.

В Букингемском дворце отказались комментировать эти данные.

20 ноября президент США Дональд Трамп подписал закон, который предписывает министерству юстиции в течение 30 дней рассекретить полный комплект материалов федерального расследования в отношении Эпштейна.

Ранее в США заявили о панике Трампа из-за файлов Эпштейна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами