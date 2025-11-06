На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США призвали опального принца Эндрю дать показания против его друга Эпштейна

WP: конгресс США просит принца Эндрю дать показания против Эпштейна
true
true
true
close
Stephen Lock/Global Look Press

Демократы из комитета по надзору палаты представителей США просят лишенного аристократических титулов брата короля Великобритании Карла III Эндрю дать показания против финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает газета Washington Post.

«Главный демократ в комитете по надзору палаты представителей Роберт Гарсия просит, чтобы Эндрю <…>, предстал перед конгрессом для дачи показаний под запись о насильнике Джеффри Эпштейне», — сообщает издание.

В письме, подписанном 13 демократами, Гарсия отмечает, что комитет «стремится выявить личности сообщников и пособников Эпштейна, а также понять весь масштаб его преступной деятельности». Принцу Эндрю поручено дать ответ на письмо до 20 ноября.

30 октября стало известно, что Карл III лишил принца Эндрю всех титулов и почестей, а также принял решение выселить его из королевской резиденции. Кроме того, монарх официально уведомил брата о необходимости отказаться от аренды особняка «Ройал Лодж» и переехать в другое частное жилье. Давление на принца Эндрю связано с обвинениями в связи с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, о чем жертва принца Эндрю Вирджиния Джуффре рассказала в мемуарах.

