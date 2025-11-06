В США призвали опального принца Эндрю дать показания против его друга Эпштейна

Демократы из комитета по надзору палаты представителей США просят лишенного аристократических титулов брата короля Великобритании Карла III Эндрю дать показания против финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает газета Washington Post.

«Главный демократ в комитете по надзору палаты представителей Роберт Гарсия просит, чтобы Эндрю <…>, предстал перед конгрессом для дачи показаний под запись о насильнике Джеффри Эпштейне», — сообщает издание.

В письме, подписанном 13 демократами, Гарсия отмечает, что комитет «стремится выявить личности сообщников и пособников Эпштейна, а также понять весь масштаб его преступной деятельности». Принцу Эндрю поручено дать ответ на письмо до 20 ноября.

30 октября стало известно, что Карл III лишил принца Эндрю всех титулов и почестей, а также принял решение выселить его из королевской резиденции. Кроме того, монарх официально уведомил брата о необходимости отказаться от аренды особняка «Ройал Лодж» и переехать в другое частное жилье. Давление на принца Эндрю связано с обвинениями в связи с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, о чем жертва принца Эндрю Вирджиния Джуффре рассказала в мемуарах.