Вера лидеров стран Европы в поражение России похожа на психиатрическую болезнь. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Анозогнозия - так называется в психиатрии состояние, когда больной отказывается признать свое заболевания», — написал он.

По словам сенатора, европейские лидеры, которые «больны нереализуемой идеей поражения» РФ и «упорно отказываются признать очевидное», уже пару лет страдают «политической анозогнозией».

Как пояснил член Совфеда, попытки переговорщиков США «убедить европейцев, что Украина проигрывает, Россия побеждает, а дальше для Киева и Запада все будет еще хуже, наталкиваются на глухую стену отрицания очевидного». Он отметил, что именно об этом свидетельствует реакция Евросоюза на предложенный Соединенными Штатами план по урегулированию украинского конфликта. Пушков подчеркнул, что такое поведение — «вполне европейская болезнь»: Адольф Гитлер тоже «отказывался верить в свое поражение».

Накануне Bloomberg сообщил, что ЕС стремится выиграть время для Украины с целью внести свои корректировки в план США по урегулированию украинского конфликта. По информации источников агентства, подход европейских лидеров осторожен, однако фактически «они пытаются переписать большую часть документа» и представить нововведения как «конструктивные обновления».

На днях американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который якобы был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен американским президентом Дональдом Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план украинскому президенту Владимиру Зеленскому в четверг в письменной форме.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева, о чем с самого начала говорил Зеленский.

Ранее в США признали, что стремятся к военному поражению России.