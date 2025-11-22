СМИ: лидеры Европы вновь поедут в США на переговоры с Трампом

Европейские лидеры могут отправиться в Вашингтон в начале следующей недели, чтобы обсудить план урегулирования на Украине президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Sky News.

Телеканал уточняет, что это могут быть президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Они должны будут убедить Трампа в правильности европейской и украинской точек зрения на урегулирование конфликта, как это было в августе после американо-российского саммита на Аляске.

«Никаких обсуждений относительно поездки премьер-министра [ Великобритании Кира Стармера] в Вашингтон на следующей неделе перед обсуждением бюджета не ведется», — говорится в материале.

По итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами 18 августа этого года Трамп заявил, что встреча прошла «очень хорошо». По его словам, она открыла путь к обсуждению гарантий безопасности для Киева и возможному трехстороннему саммиту с участием России. В ходе встречи Трамп также созвонился с российским лидером Владимиром Путиным.

Несмотря на заявления о готовности к диалогу, лидеры Европы подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня. Среди прочего обсуждались также возможные уступки Донбасса и других территорий. Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц отметили, что Киев не должен идти на территориальные уступки в обмен на мир. Они также заявили, что поддержка Украины должна оставаться общей задачей Европы и США.

Ранее Стармера предостерегли от частых поездок за границу.