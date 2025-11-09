На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Кир, которого никогда нет»: Стармера предостерегли от частых поездок за границу

Times: премьера Британии Стармера призвали ограничить поездки за границу
Alastair Grant/Reuters

Глава британского МИД Дэвид Лэмми и заместитель премьера Соединенного Королевства Кира Стармера в частной беседе призвал начальника ограничить зарубежные поездки. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

Лэмми предупредил Стармера, что частые путешествия могут отвлечь премьер-министра от неотложных задач на родине.

В статье отмечается, что на прошлой неделе глава правительства совершил свою 40-ю зарубежную поездку после избрания на пост, а до Рождества у него намечено еще шесть путешествий. Газета упоминает, что Стармера прозвали »Киром, которого никогда нет».

«Он (Стармер. — «Газета.Ru») накопил больше миль воздушным транспортом, чем любой другой премьер-министр в этом столетии, при этом рейтинг его одобрения упал наиболее резко, чем у всех лидеров, победивших на недавних выборах», — говорится в материале.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп собирается больше путешествовать по стране в рамках кампании перед промежуточными выборами в конгресс в 2026 году.

Ранее британцы «сделали» из Стармера подлизу Трампа и сожгли.

