Трамп сказал, что будет с Зеленским в случае его отказа от предложенного США мирного плана

Трамп: Зеленский может сражаться до разрыва сердца, если отвергнет план мира
true
true
true

Президент США Дональд Трамп предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому продолжать сражаться до разрыва его «маленького сердца», если ему не понравится американский план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты спросили у Трампа, что будет, если Зеленский отвергнет мирный план.

«Тогда он может продолжать сражаться до разрыва его маленького сердца», — сказал глава Белого дома.

Американский лидер уточнил, что предложенный Вашингтоном план не является «окончательным предложением» Киеву.

22 ноября газета Bild написала, что страны Евросоюза хотят изменить как минимум четыре пункта мирного плана по Украине, который предложил Трамп. Издание уточняет, что лидеров Европы не устраивают признание суверенитета РФ над Крымом, Донбассом и другими территориями, сокращение украинской армии, гарантии безопасности со стороны России и предложения по ее замороженным активам.

На днях украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября.

Ранее Евросоюз передал США свой вариант мирного плана по Украине.

