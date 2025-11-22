На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский и Стармер обсудили нюансы украинского урегулирования

Зеленский обсудил со Стармером нюансы работы по урегулированию на Украине
Christophe Ena/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале о телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Кир Стармер.

Глава республики уточнил, что они обсудили нюансы дипломатической работы, связанные с украинским урегулированием. Зеленский отметил, что Киев и дальше будет координировать свои шаги с Лондоном, и выразил благодарность обществу Британии за поддержку.

«Сейчас продолжаются консультации на разных уровнях, и активность каждого, кто стремится к настоящему и длительному миру, имеет значение», — подчеркнул президент Украины.

Зеленский подтвердил, что 23 ноября представители республики, США, Соединенного Королевства, Германии и Франции соберутся на переговоры в Швейцарии.

22 ноября газета Das Bild узнала, что страны Евросоюза хотят изменить как минимум четыре пункта мирного плана по Украине, который предложил Трамп. Издание уточняет, что лидеров Европы не устраивают признание суверенитета РФ над Крымом, Донбассом и другими территориями, сокращение украинской армии, гарантии безопасности со стороны России и предложения по ее замороженным активам.

В этот же день стало известно, что страны Евросоюза соберутся на экстренный саммит по Украине в понедельник, 24 ноября.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, кого Зеленский отправит на переговоры с США.

Переговоры о мире на Украине
