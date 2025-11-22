На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп: США пытаются так или иначе закончить конфликт на Украине

Трамп заявил, что США пытаются завершить конфликт на Украине так или иначе
Aaron Schwartz/Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что США стремятся закончить конфликт на Украина так или иначе. Трансляцию ведет Fox News.

Политик заявил, что Соединенные Штаты должны его урегулировать.

«Это должно было случиться давно», — сказал он.

Накануне Трамп заявил, что Киев должен согласиться на его новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. До этого The Washington Post писала, что в противном случае Вашингтон может прекратить поддержку Украины. В Киеве при этом говорили о необходимости изменить некоторые пункты документа. По данным CNN, в Белом доме допускают такой вариант.

22 ноября газета Das Bild узнала, что страны Евросоюза хотят изменить как минимум четыре пункта мирного плана по Украине, который предложил Трамп. Издание уточняет, что лидеров Европы не устраивают признание суверенитета РФ над Крымом, Донбассом и другими территориями, сокращение украинской армии, гарантии безопасности со стороны России и предложения по ее замороженным активам.

Ранее ЕС передал США свой вариант мирного плана по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
