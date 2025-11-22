На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Венесуэлы получил письмо от Путина

Путин письмом поздравил Мадуро с 63-летием
close
Maxim Shemetov/Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро (23 ноября ему исполнится 63 года) получил от российского коллеги Владимира Путина письмо с поздравлением с днем рождения, сообщил в Telegram-канале глава МИД республики Иван Хиль.

Министр отметил, что это послание подтверждает «стратегический характер отношений» между странами и подчеркивает лидерство Мадуро в управлении Венесуэлой.

«Мы ценим это проявление братства и солидарности», — отметил глава внешнеполитического ведомства и от имени президента Венесуэлы выразил приверженность Каракаса построению вместе с Москвой свободного от угроз мира.

В начале месяца в Кремле рассказали о постоянных рабочих контактах с Венесуэлой.

А 31 октября газета The Washington Post написала, что Мадуро на фоне обострения отношений с США отправил Путину письмо с просьбой о помощи. Лидер страны призвал предоставить государству ракеты и деньги и отремонтировать самолеты.

Ранее сообщалось, что США могут начать свержение президента Венесуэлы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами