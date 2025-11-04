Песков рассказал о контактах России с Венесуэлой

Россия поддерживает постоянные рабочие контакты с Венесуэлой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, запрашивал ли Каракас помощь у Москвы, передает РИА Новости.

«У нас контакты с Венесуэлой постоянные, рабочие», — сказал представитель Кремля.

31 октября газета The Washington Post сообщила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне обострения отношений с США отправил своему российскому коллеге Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи. Лидер страны призвал предоставить государству ракеты и деньги, а также отремонтировать самолеты, отметили журналисты.

4 ноября Military Watch Magazine раскрыл, какое оружие Венесуэла могла попросить у России. По данным издания, речь может идти о ракетах Х-32, истребителях Су-30М2, системе береговой обороны «Бастион», корветах класса «Буян-М»/«Каракурт», а также о подводной лодке класса «Варшавянка». Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» заявлял, что Москва может передать Каракасу и «Орешник».

