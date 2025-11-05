На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: США могут начать свержение президента Венесуэлы «примерно с 15 ноября»

Bloomberg: США могут начать военную операцию в Венесуэле примерно с 15 ноября
Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Соединенные Штаты могут начать военную кампанию против Венесуэлы «примерно с 15 ноября», когда Атлантику пересечет авианосец «Джеральд Р. Форд». Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как отмечается в материале, президент США Дональд Трамп «держит всех в неведении» относительно своих истинных намерений. Но на вопрос, истекло ли время президента Венесуэлы Мадуро, он ответил: «Я бы сказал, да». Все чаще смена режима становится вопросом не «случится ли это вообще», а «когда» и «как».

«Авианосец «Джеральд Р. Форд» покинул Средиземное море во вторник; переход через Атлантику занимает от семи до десяти дней, поэтому любая военная операция маловероятна до второй половины этого месяца. Таким образом, ключевое окно — примерно с 15 ноября до нескольких дней перед Рождеством», — говорится в сообщении издания.

Как подчеркивает Bloomberg, при этом остается вовсе не очевидным ответ на вопрос, уйдет ли Мадуро в отставку в результате «демонстрации силы» со стороны Штатов.

5 ноября Мадуро утвердил план о переходе к вооруженной борьбе в случае агрессии со стороны США.

31 октября газета The Washington Post сообщила, что Мадуро на фоне обострения отношений с США отправил своему российскому коллеге Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи. Лидер страны призвал предоставить государству ракеты и деньги, а также отремонтировать самолеты, отметили журналисты.

Ранее Трамп высказался о перспективах Мадуро на посту президента Венесуэлы.

Второй срок Трампа
