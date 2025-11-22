Лидеры европейских стран обязаны возобновить контакты с президентом РФ Владимиром Путиным для решения актуальных проблем. Об этом заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья на полях саммита G20 в Йоханнесбурге, передает ТАСС.

«Президент ЮАР Сирил Рамапоса постоянно говорит руководителям европейских государств, что им необходимо разговаривать с президентом России Владимиром Путиным, — сказал он.

По словам представителя лидера южноафриканского государства, несмотря на все сложности, подобный разговор необходим, и в конечном итоге он состоится.

Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге в период с 22 по 23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин. Агентство Bloomberg писало, что европейские лидеры намерены провести внеочередную встречу в рамках саммита в ЮАР, чтобы обсудить предложенный США мирный план для Украины.

В этом году декларация участников саммита G20 была принята в начале заседания несмотря на то, что по традиции итоговый документ принимают в конце мероприятия. По данным телеканала Al Jazeera, в документе было упомянуто достижение мира на Украине.

Ранее Орбан потребовал от ЕС незамедлительно начать прямые переговоры с Россией.