Участники саммита G20 в ЮАР упомянули Украину в принятой декларации

Участники саммита G20 пообещали работать над достижением мира на Украине
true
true
true
close
Saul Loeb/Pool/Reuters

Достижение мира на Украине обозначено в декларации, принятой участниками саммита G20 в Йоханнесбурге (ЮАР), сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

«Мы будем работать над достижением справедливого и всеобъемлющего мира в Судане, Палестине, Демократической Республике Конго и на Украине», — говорится в документе.

Декларация была принята в начале заседания, таким образом была нарушена традиция, согласно которой итоговый документ принимают в конце мероприятия. Сообщалось, что участники саммита «почувствовали необходимость» в изменении регламента.

Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.

США бойкотировали саммит в связи с якобы нарушением прав белого населения. Президент США Дональд Трамп назвал проведение саммита «полным позором». При этом он заявил, что с нетерпением ожидает приема «большой двадцатки» в Майами в 2026 году.

Ранее The Guardian писала, что европейские лидеры на саммите G20 в ЮАР попытаются «усилить» план Трампа по Украине.

