Путин назвал Минские соглашения «обыкновенным обманом»

Президент России Владимир Путин еще до нашумевшего заявления бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в 2022 году констатировал, что Минские соглашения были обыкновенным обманом. Слова главы российского государства приводятся в книге «Владимир Путин. Из летописи XXI века» историка и писателя Александра Мясникова, сообщает ТАСС.

Автор вспоминает, в частности, разговор, который у него был с Путиным на выставке в Манеже 4 ноября 2022 года. Российский лидер тогда осмотрел в том числе стенд, посвященный Минским соглашениям.

«Обман, к сожалению, обыкновенный обман», — цитирует Путина писатель.

Мясников отмечает, что спустя два месяца президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не собирался выполнять Минские соглашения. В декабре 2022 года Меркель призналась, что эти договоренности были попыткой дать время Вооруженным силам Украины окрепнуть. Эту точку зрения позднее подтвердил экс-президент Франции Франсуа Олланд.

На этой неделе Путин заявил, что причиной начала специальной военной операции (СВО) на Украине стал отказ Киева от выполнения Минских соглашений.

До этого бывший украинский президент Петр Порошенко назвал Минские соглашения «очень талантливо написанным документом». Он заявил, что ему «нужны были эти соглашения», чтобы «получить как минимум 4,5 года» на то, чтобы «сформировать украинские вооруженные силы, строить украинскую экономику и обучать украинских военных вместе с НАТО для создания лучших ВС в Восточной Европе».

Ранее Путин заявил, что Россию просто «надули» и «кинули» с Минскими соглашениями.