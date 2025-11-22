«Все еще хуже, чем мы думали». США объяснили Европе положение Украины

FT: в ЕС рассказали о тошнотворном тоне делегации США на встрече по Украине

Вашингтон «не проявит гибкости» в обсуждении плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявили американские представители на встрече с европейскими послами в Киеве. Американская сторона отметила, что у любой поддержки Украины «есть предел», а Киеву «рано или поздно все равно придется пойти на сделку». В свою очередь, европейские послы восприняли предложения США как «капитуляцию Киева перед Москвой», а общий тон встречи был охарактеризован ими как «тошнотворный».

Представители США на встрече в американском посольстве в Киеве сообщили украинским и европейским чиновникам, что возможности для переговоров по их плану завершения украинского конфликта ограничены, поскольку они заинтересованы в быстрой сделке и требуют от президента Украины Владимира Зеленского подписать соглашение уже к ближайшему четвергу. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейские дипломатические источники.

«Мы не обсуждаем детали», — жестко заявил министр армии США Дэниел Дрисколл. По его словам, в Вашингтоне «с оптимизмом смотрят на то, что сейчас настало время для мира», однако «не проявят особой гибкости».

«Нам нужно довести это дерьмо до конца», — сказал он.

«Последний шанс для урегулирования». Чем новый план по Украине отличается от предыдущих Опубликован полный текст нового мирного плана президента США Дональда Трампа, который состоит из 28... 21 ноября 18:42

В свою очередь временный поверенный в делах США на Украине Джули Дэвис сообщила европейским коллегам, что «сколько бы мы ни поддерживали Киев в продолжении войны, всему есть предел». По ее словам, у Вашингтона «есть веские основания полагать, что у России мощная промышленная база и что Украине рано или поздно придется пойти на сделку».

«По честной оценке американских военных, Украина находится в очень тяжелом положении и сейчас самое подходящее время для заключения мира», — заявил Дрисколл.

По его словам, Соединенные Штаты готовы обсуждать гарантии безопасности Украины, которые «являются частью этой сделки». «Президент Трамп хочет мира прямо сейчас», — сказал американский министр, добавив, что «у нас есть лишь небольшой шанс на мир».

Оценки встречи с американской и европейской стороны сильно разнились. Послы и официальные лица ЕС назвали заявления США «шокирующими», а общую атмосферу — «тошнотворной». Представитель США заявил, что она прошла «в позитивном, откровенном и уважительном ключе».

По информации FT, ближе к концу обсуждения послы ЕС заявили, что вместо предлагаемой президентом Трампом сделки следует поступить наоборот и усилить давление на Россию. В ответ американцы сообщили им, что «предложенные условия — это лучшее, на что может рассчитывать Украина». На этом дискуссия, как можно понять, была завершена.

«Оказывается, все еще хуже, чем мы думали», — сказал присутствовавший на встрече высокопоставленный европейский чиновник.

После встречи в американском посольстве в Киеве европейские лидеры, находящиеся на саммите G20 в южноафриканском Йоханнесбурге, организовали срочное ночное совещание. В нем приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Темой обсуждения стали поиски возможностей по воздействию на президента США Дональда Трампа с целью смягчить требования к Украине.

«Если наш план не нравится — пусть воюют»

По информации британского издания The Times, президент США Дональд Трамп считает, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается блефовать, чтобы получить более выгодные условия по сделке — в то время как его положение крайне невыгодное. По мнению Трампа, у президента России Владимира Путина, напротив, «есть все козыри».

Это подтверждается выступлением Трампа в Белом доме, где он заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется принять его мирный план.

«Ему придется сделать так, чтобы [условия сделки] понравились. А если ему не нравится, тогда, знаете, им [Украине], наверное, просто стоит продолжать сражаться. Полагаю, так», — сказал Трамп.

Президент США вновь заявил, что он «унаследовал эту войну» и что при нем «она бы не случилась». Он напомнил о провальной для Зеленского встрече в Овальном кабинете Белого дома в феврале 2025 года, когда украинского лидера попросили покинуть Белый дом из-за проявленного им неуважения к принимающей стороне.

«Не так давно я сказал ему: у тебя нет карт (…) И я думаю, что он должен был заключить сделку год назад, два года назад », — сказал Трамп.

Успеть до Дня благодарения: Трамп предъявил Киеву ультиматум Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев должен согласиться на его новый план урегулирования... 21 ноября 23:22

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс написал в соцсети Х, что достичь мира на Украине смогут лишь «умные люди, которые живут в реальном мире». А «потерпевшим крах дипломатам или политикам, живущим в мире иллюзий», это не удастся.

«Есть фантазия о том, что если мы дадим больше денег, больше оружия или введем больше санкций, то победа будет в руках»,

— заявил он, говоря о необходимости принятия нового американского плана по урегулированию конфликта.

Он отметил, что критики мирного соглашения «либо неверно его понимают, либо неверно трактуют некоторые реальности на земле». По его мнению, любой план урегулирования конфликта на Украине должен быть приемлемым как для Москвы, так и для Киева, и максимально увеличить шансы на то, что конфликт не возобновится снова.