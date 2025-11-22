«Кошелек» Зеленского объявлен в розыск

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бизнесмена Тимура Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Об этом свидетельствует база данных украинского министерства внутренних дел.

По информации ведомства, Миндич и Цукерман считаются пропавшими с 20 ноября текущего года. Их имена числятся в разделе «лица, скрывающиеся от органов досудебного расследования».

До этого антикоррупционное бюро предъявило обвинение предпринимателю Миндичу, которого считают «кошельком» Зеленского, по статьям о создании преступной организации, незаконном влиянии на министра энергетики и обороны, контроле за финансовыми потоками в энергетическом секторе, отмывании средств и вербовке участников преступной организации.

10 ноября НАБУ сообщило о масштабной спецоперации в энергетическом секторе, в ходе которой обнаружили сумки с иностранной валютой. Были проведены обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Кроме того, силовики пришли с обысками к Миндичу, который успел покинуть страну.

Во время расследования НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей, где Миндич обозначен как «Карлсон», а другие участники дела — как «Тенор» и «Рокет». 11 ноября обвинения предъявили семи фигурантам, включая Миндича и бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова. Владимир Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его финансиста Цукермана.

