НАБУ предъявило Миндичу обвинение по пяти статьям

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу по пяти статьям, включая отмывание средств. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко.

По его данным, Миндичу инкриминируют создание преступной организации, незаконное влияние на министра энергетики и обороны, контроль за финансовыми потоками в энергетическом секторе, отмывание средств и вербовку участников преступной организации.

Гончаренко также отметил, что Миндич и его главный финансист Александр Цукерман сотрудничают с 2019 года и регулярно выезжали за границу.

НАБУ сообщало о масштабной спецоперации в энергетическом секторе, в ходе которой обнаружили сумки с иностранной валютой. Были проведены обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Также силовики пришли с обысками к Миндичу, который успел покинуть страну.

Во время расследования НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей, где Миндич обозначен как «Карлсон», а другие участники дела — как «Тенор» и «Рокет». 11 ноября обвинения предъявили семи фигурантам, включая Миндича и бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова. Владимир Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его финансиста Цукермана.

Ранее в США назвали заинтересованных в коррупционном скандале на Украине.