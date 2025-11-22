Орешкин: ряд стран G7 идут к финансовому коллапсу из-за роста их долгов

Замглавы администрации президента Максим Орешкин, возглавляющий российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки», заявил, что ряд стран G7 движутся к «финансовому коллапсу» из-за роста их долгов. Его слова приводит РИА Новости.

«Растущий госдолг ряда стран «Группы семи» толкает их к финансовому коллапсу», — заявил он в ходе выступления.

По словам Орешкина, это создает угрозу для мировой экономики от искусственно раздутых финансовых пузырей.

До этого сообщалось, что страны «Большой семерки» изучают разные варианты решения финансовых проблем Украины, среди которых использование замороженных российских активов.

В заявлении министров финансов государств G7 говорится, что страны планируют действовать в соответствии с правовыми нормами. Они разрабатывают «широкий спектр» вариантов удовлетворения финансовых потребностей украинской стороны.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы Евросоюза по замороженным российским активам незаконным изъятием собственности и «воровством».

Ранее Путин заявил о превосходстве БРИКС над G7.