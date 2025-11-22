На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Орешкин назвал причины «финансового коллапса» стран G7

Орешкин: ряд стран G7 идут к финансовому коллапсу из-за роста их долгов
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Замглавы администрации президента Максим Орешкин, возглавляющий российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки», заявил, что ряд стран G7 движутся к «финансовому коллапсу» из-за роста их долгов. Его слова приводит РИА Новости.

«Растущий госдолг ряда стран «Группы семи» толкает их к финансовому коллапсу», — заявил он в ходе выступления.

По словам Орешкина, это создает угрозу для мировой экономики от искусственно раздутых финансовых пузырей.

До этого сообщалось, что страны «Большой семерки» изучают разные варианты решения финансовых проблем Украины, среди которых использование замороженных российских активов.

В заявлении министров финансов государств G7 говорится, что страны планируют действовать в соответствии с правовыми нормами. Они разрабатывают «широкий спектр» вариантов удовлетворения финансовых потребностей украинской стороны.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы Евросоюза по замороженным российским активам незаконным изъятием собственности и «воровством».

Ранее Путин заявил о превосходстве БРИКС над G7.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами