В G7 задумали решить финансовые проблемы Украины с помощью России

Страны «Большой семерки» (G7) изучают разные варианты решения финансовых проблем Украины, среди которых использование замороженных российских активов. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении министров финансов государств G7 по итогам встречи, которая прошла в онлайн-формате, говорится, что страны планируют действовать в соответствии с правовыми нормами.

Они разрабатывают «широкий спектр» вариантов удовлетворения финансовых потребностей украинской стороны.

«Среди прочего, эти меры включают скоординированное использование полной ценности замороженных суверенных активов России», — говорится в заявлении.

1 октября в заявлении Еврокомиссии сообщалось, что ЕС выплатил Украине новый транш в размере €4 млрд из доходов от замороженных российских активов. Это стал девятый по счету транш макрофинансовой помощи Киеву.

Уточняется, что €2 млрд из предоставленных Евросоюзом средств пойдут на производство беспилотников. Общая поддержка ЕС с момента начала специальной военной операции (СВО) приближается к €178 млрд.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы Евросоюза по замороженным российским активам незаконным изъятием собственности и «воровством».

Ранее Politico узнало, что ЕК планирует обменять активы РФ на бескупонные облигации для Украины.