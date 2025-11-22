На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Японии опоздала на саммит G20 в ЮАР почти на час

РИА Новости: премьер Японии Такаити пришла на встречу G20 через час после начала
true
true
true
close
Yoshikazu Tsuno/AP

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити прибыла на саммит G20 в ЮАР примерно через час после его начала. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По словам журналистов, политик вошла в зал уже во время выступления одного из участников. Перед тем как занять свое место, ей успел пожать руку вице-президент Индонезии Гибран Ракабуминг Рака, отметило агентство.

Саммит проходит в Йоханнесбурге 22–23 ноября, российскую делегацию на мероприятии возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Официальное открытие форума объявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Он сообщил, что лидерский саммит G20 считается открытым и поблагодарил участников. В своей речи Рамафоса обозначил ключевые темы южноафриканского председательства и выразил ожидание, что по итогам встречи страны примут общую декларацию.

Агентство Bloomberg писало, что европейские лидеры намерены провести в субботу, 22 ноября, внеочередную встречу в рамках саммита G20 в ЮАР, чтобы обсудить предложенный США мирный план для Украины.

Ранее Путин заявил о готовности России к мирным переговорам.

