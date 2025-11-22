На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вэнс отреагировал на критику плана США по Украине

Вэнс: критика плана США по Украине показывает непонимание реальности
true
true
true
close
Leah Millis/Reuters

Вице-президент Джей Ди Вэнс США на своей странице в соцсети X написал, что критика плана американской стороны по урегулированию на Украине демонстрирует непонимание реальности.

«Любая критика мирного соглашения, над которым работает администрация, либо неверно его понимает, либо неверно трактует некоторые критические реалии на земле», — заявил он.

Он также написал, что любой план урегулирования конфликта на Украине должен быть приемлемым как для Москвы, так и для Киева. Он отметил, что соответствующий план также должен максимально увеличить шансы на то, что конфликт не возобновится снова.

По его мнению, убеждения о том, что наращивание военной помощи Украине и ужесточение санкций против России позволит урегулировать украинский конфликт, являются фантазией. Вице-президент подчеркнул, что политики «мира грез» не способны на урегулирования, поскольку решить вопрос могут только «умные люди в реальном мире».

До этого американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который якобы был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план украинскому президенту Владимиру Зеленскому в четверг в письменной форме.

Ранее политолог объяснил, почему США торопятся заключить мир на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами