Вэнс отреагировал на критику плана США по Украине

Вице-президент Джей Ди Вэнс США на своей странице в соцсети X написал, что критика плана американской стороны по урегулированию на Украине демонстрирует непонимание реальности.

«Любая критика мирного соглашения, над которым работает администрация, либо неверно его понимает, либо неверно трактует некоторые критические реалии на земле», — заявил он.

Он также написал, что любой план урегулирования конфликта на Украине должен быть приемлемым как для Москвы, так и для Киева. Он отметил, что соответствующий план также должен максимально увеличить шансы на то, что конфликт не возобновится снова.

По его мнению, убеждения о том, что наращивание военной помощи Украине и ужесточение санкций против России позволит урегулировать украинский конфликт, являются фантазией. Вице-президент подчеркнул, что политики «мира грез» не способны на урегулирования, поскольку решить вопрос могут только «умные люди в реальном мире».

До этого американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который якобы был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план украинскому президенту Владимиру Зеленскому в четверг в письменной форме.

