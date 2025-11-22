В США назвали вопросом времени заключение Украиной мирной сделки

Временная поверенная в делах США на Украине Джули Дэвис назвала «вопросом времени» заключение Украиной мирной сделки. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«Есть веские основания полагать, что у России мощная промышленная база, и это вопрос времени, когда Украине придется заключить сделку», — приводит издание заявление Дэвис, сделанное ей на встрече с министром армии Соединенных Штатов Дэниелом Дрисколлом и европейскими чиновниками.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Киев должен согласиться на новый план урегулирования российско-украинского конфликта до 27 ноября.

На днях американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который якобы был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, Дрисколл представил план украинскому президенту Владимиру Зеленскому в четверг в письменной форме.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева, о чем с самого начала говорил Зеленский.

Ранее политолог объяснил, почему США торопятся заключить мир на Украине.