На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Конгрессвумен Грин призвала американцев «перестроить» Вашингтон

Конгрессвумен Грин: американцам надо взять в руки власть и перестроить Вашингтон
true
true
true
close
John Bazemore/AP

Демократическая и Республиканская партии США «рвут страну на части», в связи с чем ее согражданам необходимо взять в руки власть и «перестроить» Вашингтон. Об этом в социальной сети Х заявила член палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Марджори Тейлор Грин.

«Когда обычные американцы наконец поймут и осознают, что политическо-индустриальный комплекс обеих партий рвет страну на части, что не единственный избранный лидер, как я, способен остановить вашингтонскую машину от нарастающего разрушения нашей страны, а вместо этого на самом деле они, американские люди, обладают настоящей властью над Вашингтоном, тогда я буду здесь, на их стороне, чтобы перестроить его», — заявила республиканка.

21 ноября Грин объявила, что покинет свой пост в начале января 2026 года. Она приняла такое решение на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

15 ноября глава Белого дома сообщил, что не намерен поддерживать Грин на выборах. Он рассказал, что конфликт между ним и законодателем произошел после того, как он отправил Грин результаты социологического опроса. Американский лидер показал, что конгрессвумен смогла бы набрать лишь 12% голосов, если бы приняла участие в выборах губернатора Джорджии или сенатора от этого штата.

Ранее Трамп назвал Грин «позором» Республиканской партии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами