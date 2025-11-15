На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дональд Трамп отрекся от своей бывшей сторонницы Марджори Тейлор Грин

Трамп отказался поддержать конгрессвумен Грин на выборах
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не намерен поддерживать свою бывшую сторонницу — члена нижней палаты конгресса Марджори Тейлор Грин — на выборах. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал на своей странице в социальной сети TruthSocial.

«Я отказываюсь от своей поддержки «конгрессвумен» Марджори Тейлор Грин из великого штата Джорджия», — заявил глава государства.

При этом он назвал парламентария «разглагольствующей сумасшедшей».

Трамп рассказал, что конфликт между ним и законодателем произошел после того, как он отправил Грин результаты социологического опроса. Он показал, что конгрессвумен смогла бы набрать лишь 12% голосов, если бы приняла участие в выборах губернатора Джорджии или сенатора от этого штата.

По словам американского лидера, у Грин не было бы ни единого шанса на победу без его поддержки. Также президент отметил, что член палаты представителей многим жаловалась, что он перестал отвечать на ее звонки.

5 ноября портал Notus со ссылкой на источники написал, что Грин якобы планирует баллотироваться на пост главы государства в 2028 году. Как утверждают журналисты, конгрессвумен заявила, что у нее «есть национальная сеть спонсоров, которая поможет ей выиграть праймериз». Сама законодатель назвала данную статью «безосновательной».

Ранее Трамп рассказал, что его раздражает.

