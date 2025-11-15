Дональд Трамп отрекся от своей бывшей сторонницы Марджори Тейлор Грин

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не намерен поддерживать свою бывшую сторонницу — члена нижней палаты конгресса Марджори Тейлор Грин — на выборах. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал на своей странице в социальной сети TruthSocial.

«Я отказываюсь от своей поддержки «конгрессвумен» Марджори Тейлор Грин из великого штата Джорджия», — заявил глава государства.

При этом он назвал парламентария «разглагольствующей сумасшедшей».

Трамп рассказал, что конфликт между ним и законодателем произошел после того, как он отправил Грин результаты социологического опроса. Он показал, что конгрессвумен смогла бы набрать лишь 12% голосов, если бы приняла участие в выборах губернатора Джорджии или сенатора от этого штата.

По словам американского лидера, у Грин не было бы ни единого шанса на победу без его поддержки. Также президент отметил, что член палаты представителей многим жаловалась, что он перестал отвечать на ее звонки.

5 ноября портал Notus со ссылкой на источники написал, что Грин якобы планирует баллотироваться на пост главы государства в 2028 году. Как утверждают журналисты, конгрессвумен заявила, что у нее «есть национальная сеть спонсоров, которая поможет ей выиграть праймериз». Сама законодатель назвала данную статью «безосновательной».

Ранее Трамп рассказал, что его раздражает.