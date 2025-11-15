Трамп резко высказался в адрес бывшей сторонницы

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social назвал свою бывшую сторонницу конгрессвумен Марджори Тейлор Грин позором Республиканской партии.

«Марджори «Предательница» Грин — позор нашей великой Республиканской партии!» — написал глава Белого дома.

15 ноября стало известно, что американский лидер не намерен оказывать поддержку Грин на выборах. При этом он назвал парламентария «разглагольствующей сумасшедшей».

По словам Трампа, конфликт между ними произошел после того, как президент США отправил Грин результаты социологического опроса. Он показал, что конгрессвумен смогла бы набрать лишь 12% голосов, если бы приняла участие в выборах губернатора Джорджии или сенатора от этого штата.

Глава Белого дома подчеркнул, что у Марджори Тейлор Грин не было бы ни единого шанса на победу без его поддержки. Также президент отметил, что член палаты представителей многим жаловалась, что он перестал отвечать на ее звонки.

Ранее Трамп раскритиковал президента Колумбии Густаво Петро.