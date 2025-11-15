На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп резко высказался в адрес бывшей сторонницы

Трамп назвал конгрессвумен Грин позором Республиканской партии
true
true
true
close
Mike Segar/Reuters

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social назвал свою бывшую сторонницу конгрессвумен Марджори Тейлор Грин позором Республиканской партии.

«Марджори «Предательница» Грин — позор нашей великой Республиканской партии!» — написал глава Белого дома.

15 ноября стало известно, что американский лидер не намерен оказывать поддержку Грин на выборах. При этом он назвал парламентария «разглагольствующей сумасшедшей».

По словам Трампа, конфликт между ними произошел после того, как президент США отправил Грин результаты социологического опроса. Он показал, что конгрессвумен смогла бы набрать лишь 12% голосов, если бы приняла участие в выборах губернатора Джорджии или сенатора от этого штата.

Глава Белого дома подчеркнул, что у Марджори Тейлор Грин не было бы ни единого шанса на победу без его поддержки. Также президент отметил, что член палаты представителей многим жаловалась, что он перестал отвечать на ее звонки.

Ранее Трамп раскритиковал президента Колумбии Густаво Петро.

