Конгрессвумен Грин объявила об уходе из конгресса США

Конгрессвумен Грин сообщила об уходе из конгресса на фоне конфликта с Трампом
Jonathan Ernst/Reuters

Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин объявила об уходе из конгресса на фоне конфликта с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Соответствующее заявление она опубликовала в социальной сети Х.

«Я увольняюсь из офиса, моим последним днем будет 5 января 2026 года», — говорится в заявлении конгрессвумен.

17 ноября Трамп заявил, что Грин является «предателем» США. По его словам, конгрессвумен работает сверхурочно, пытаясь изобразить из себя пострадавшую, хотя на самом деле она сама является причиной всех своих проблем. Поэтому, как считает президент, «всем плевать на эту предательницу нашей страны!»

15 ноября Трамп сообщил, что не намерен поддерживать Грин на выборах. Он рассказал, что конфликт между ним и законодателем произошел после того, как он отправил Грин результаты социологического опроса. Американский лидер показал, что конгрессвумен смогла бы набрать лишь 12% голосов, если бы приняла участие в выборах губернатора Джорджии или сенатора от этого штата.

Ранее Трамп назвал Грин «позором» Республиканской партии.

Второй срок Трампа
