Трамп назвал Марджори Тейлор Грин предателем страны

Трамп: конгрессвумен Грин является предателем США
Global Look Press

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин является предателем Соединенных Штатов. Об этом на своей странице социальной сети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, Грин работает сверхурочно, пытаясь изобразить из себя пострадавшую, хотя на самом деле она сама является причиной всех своих проблем. Поэтому, заключил Трамп, всем «плевать на эту предательницу нашей страны!»

15 ноября Трамп сообщил, что не намерен поддерживать свою бывшую сторонницу члена нижней палаты конгресса Грин на выборах. Трамп рассказал, что конфликт между ним и законодателем произошел после того, как он отправил Грин результаты социологического опроса. Он показал, что конгрессвумен смогла бы набрать лишь 12% голосов, если бы приняла участие в выборах губернатора Джорджии или сенатора от этого штата.

По словам американского лидера, у Грин не было бы ни единого шанса на победу без его поддержки. Также президент отметил, что член палаты представителей многим жаловалась, что он перестал отвечать на ее звонки.

При этом он назвал парламентария «разглагольствующей сумасшедшей» и «позором великой Республиканской партии».

Ранее конгрессвумен Грин высказалась о конфликте с Трампом.

