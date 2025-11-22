На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что Зеленский находится в невыгодном положении

Трамп: Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается блефовать, чтобы получить более выгодные условия по сделке. Об этом пишет газета The Times.

По информации издания, Трамп считает положение Зеленского невыгодным.

«По мнению Трампа, Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки, находясь в невыгодном положении», — пишут авторы публикации.

При этом Трамп считает, что у президента России Владимира Путина есть «все козыри».

Накануне британская газета The Guardian писала, что группа американских генералов может посетить Москву для обсуждения мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Ранее Зеленский оценил шансы «дожать» Украину по мирным переговорам.

