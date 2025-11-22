Трамп рассказал об обсуждении плана урегулирования на Украине

Трамп заявил о переговорах по новому плану урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что обсуждает план урегулирования конфликта на Украине. При этом он не уточнил, с кем конкретно ведет переговоры.

«Я разговариваю с людьми, у нас есть план», — сказал американский лидер в Белом доме в контексте украинского урегулирования.

Накануне Трамп заявил, что Киев должен согласиться на новый план урегулирования конфликта до 27 ноября.

На днях американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который якобы был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план Зеленскому в четверг в письменной форме.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева, о чем с самого начала говорил Зеленский.

