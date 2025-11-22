На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что Зеленский может сражаться, если его не устроит план США

Трамп: Зеленский может продолжать сражаться, если ему не нравится план США
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина может продолжать сражаться, если ее президенту Владимиру Зеленскому не нравится мирный план США. Об этом журналистам заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Он (Зеленский. — «Газета.Ru») должен будет принять его (план США. — «Газета.Ru»), а если ему не нравится, то, знаете, им тогда стоит просто продолжать сражаться», — сказал глава Белого дома.

По его словам, украинскому лидеру этот план должен понравиться, так как у него на руках нет козырей. Политик также выразил мнение, что Зеленскому следовало заключить мирную сделку год-два назад.

Накануне Трамп заявил, что Киев должен согласиться на новый план урегулирования российско-украинского конфликта до 27 ноября.

На днях американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который якобы был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план Зеленскому в четверг в письменной форме.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева, о чем с самого начала говорил Зеленский.

Ранее в Госдуме раскритиковали мирный план Трампа по Украине.

Переговоры о мире на Украине
