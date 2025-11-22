Трамп заявил, что Зеленский может сражаться, если его не устроит план США

Украина может продолжать сражаться, если ее президенту Владимиру Зеленскому не нравится мирный план США. Об этом журналистам заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«Он (Зеленский. — «Газета.Ru») должен будет принять его (план США. — «Газета.Ru»), а если ему не нравится, то, знаете, им тогда стоит просто продолжать сражаться», — сказал глава Белого дома.
По его словам, украинскому лидеру этот план должен понравиться, так как у него на руках нет козырей. Политик также выразил мнение, что Зеленскому следовало заключить мирную сделку год-два назад.
Накануне Трамп заявил, что Киев должен согласиться на новый план урегулирования российско-украинского конфликта до 27 ноября.
На днях американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который якобы был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план Зеленскому в четверг в письменной форме.
По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева, о чем с самого начала говорил Зеленский.
Ранее в Госдуме раскритиковали мирный план Трампа по Украине.